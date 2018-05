AA Gent houdt rekening met toptransfer (en miljoenenwinst) Kalinic en zet Belg met stip op één op lijst met vervangers

AA Gent onderzoekt de voorwaarden om Kortrijk-doelman Thomas Kaminski (25) naar de Ghelamco Arena te halen. De Buffalo’s anticiperen zo al op een transfer (naar de Premier League) van hun doelman Lovre Kalinic na het WK. Voor de Kroaat dromen ze wel van een transferprijs van dik 10 miljoen euro.

Lovre Kalinic: 1.98 meter, enorme spanwijdte, goeie reflexen… De Kroatische keeper heeft het profiel dat veel teams in de Premier League begeren. Gent beseft dat het goud in de handen heeft, zeker als de doelman straks een goed WK speelt.

Bij een goed bod op Kalinic zijn de Buffalo’s deze zomer dan ook bereid om te onderhandelen over een transfer. Daarbij rekenen ze wel op een transferprijs van minstens 10 à 15 miljoen euro. Gent betaalde anderhalf jaar geleden zelf 3,1 miljoen voor Kalinic die nog tot 2021 onder contract ligt. Als straks niemand de vraagprijs benadert, onderneemt Michel Louwagie niet eens actie.

Maar de Buffalo’s weten ook wel dat er interesse zal zijn. Eerder al stond Kalinic op de verlanglijst van Aston Villa en Everton en bij Gent hield hij dit seizoen alweer tien keer zijn netten schoon. Daarom anticiperen ze al op het vertrek van de doelman.

Bovenaan hun lijst met vervangers staat Thomas Kaminski. Die is bezig aan een sterk seizoen bij KV Kortrijk (9 clean sheets), meet ook 1.90 meter en is Belg. Dat laatste is belangrijk om straks aan zes Belgen op het wedstrijdblad te komen. Bovendien is Kaminski op zijn 25ste minder onbezonnen geworden en weet hij door zijn ervaringen bij Anderlecht en FC Kopenhagen wat het is om te keepen bij een topclub. De vijfvoudige international ligt bij Kortrijk nog tot 2020 vast, maar ook bij de Kerels beseffen ze ondertussen dat Kaminski straks niet meer te houden zal zijn. Als hij geen Belgische toptransfer realiseert, staat de doelman ook open voor het buitenland.

Thomas Kaminski. Foto: VDB

Hamalainen niet

AA Gent is dus al volop bezig met zijn transferhuiswerk voor volgend seizoen. De zoektocht naar een nieuwe linksachter moet wel voortgezet worden, want Brian Hamalainen (28) van Zulte Waregem gaat uiteindelijk niet naar AA Gent. De Buffalo’s kwamen er dan toch niet uit met de transfervrije Deen, die Essevee bij voorkeur wil inruilen voor een club buiten België.