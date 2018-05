De drie die Rome doen dromen van nieuwe stunt in de Champions League

Kan het, een Romantada bis? Na de 5-2-nederlaag in Liverpool wacht AS Roma vanavond een haast onmogelijke klus, maar de sensationele terugkeer tegen FC Barcelona in de kwartfinales houdt de hoop op een nieuwe stunt levend in en rond het Stadio Olimpico. Het geloof is er. Zeker als deze drie steunpilaren hun niveau doortrekken.