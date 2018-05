Bondscoach loves stats: Nederlandse cijfers moeten België straks wereldkampioen maken

De Rode Duivels willen niets aan het toeval overlaten in hun queeste om in Rusland wereldkampioen te worden. Zo kondigt de KBVB vandaag een samenwerking aan met SciSports. Het Nederlandse bedrijf is gespecialiseerd in de analyse van voetbaldata en van die expertise wil bondscoach Roberto Martinez in de aanloop naar het WK gretig gebruikmaken.

Praktisch gezien zullen de Rode Duivels gebruik kunnen maken van het programma Insight (een platform dat het niveau en potentieel van spelers over de hele wereld met elkaar kan vergelijken) en zal Sci­Sports met behulp van data ondersteuning bieden aan de technische staf bij het analyseren van de tegenstanders van de Belgen. “SciSports geeft ons een heel goede en professionele ondersteuning op weg naar en in Rusland”, vindt Martinez.

De bondscoach zat – net als videoanalist Herman De Landts­heer – enkele keren samen met de Nederlanders en toonde zich fan. De Spanjaard staat sowieso bekend als iemand die openstaat voor het ­gebruik van data en cijfers in het voetbal. In 2017 gingen de KBVB en de Pro League nog op zijn voorspraak een engagement aan met het ­databedrijf STATS. SciSports werkt in België op clubniveau al onder meer samen met Club Brugge, RC Genk en KV Mechelen.