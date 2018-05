CLUBNIEUWS. STVV polst Nederlander, transfer AA Gent valt in het water, ex-speler Lokeren wil terug naar België

Het is intussen mei en dus beginnen de Belgische profclubs stilaan richting volgend seizoen te kijken. Bij STVV polste men bij een Nederlander voor de job als hoofdcoach, terwijl een transfer van AA Gent in het water viel en een ex-speler van Lokeren aast op een terug naar België. Uw dagelijkse dosis clubnieuws!

AA GENT. Geen Hamalainen

AA Gent is al volop bezig met zijn transferhuiswerk voor volgend seizoen. De zoektocht naar een nieuwe linksachter moet wel voortgezet worden, want Brian Hamalainen (28) van Zulte Waregem gaat uiteindelijk niet naar AA Gent. De Buffalo’s kwamen er dan toch niet uit met de transfervrije Deen, die Essevee bij voorkeur wil inruilen voor een club buiten België. (jug, kvu)

Jossue Dolet, een 15-jarige fysiek sterke aanvaller verlaat KV Mechelen en gaat aan de slag bij AA Gent. Swolfs, De Smet, Machado, Avila en Koita speelden maandag in Mechelen met de beloften. Vlak voor de pauze opende Rodriguez vanop de stip de score. Maar na rust liep Malinwa over AA Gent heen en zo stond het op een kwartier van het einde 3-1. Uiteindelijk maakte David nog zijn negende goal van het seizoen. (ssg)

ANDERLECHT. Ferrera kondigt vertrek aan

De U21 van Anderlecht werden vorige week al kampioen. Beloftecoach Emilio Ferrera heeft zijn jongens in een afscheidsspeech laten weten dat hij straks vertrekt bij RSCA. Ferrera – die meehielp aan de ontwikkeling van Saelemaekers, Sambi Lokonga, Amuzu… – liet uitschijnen dat zijn toekomstplannen verrassend kunnen zijn. Toch gaat iedereen ervan uit dat hij straks samen met Michel Preud’homme aan de slag gaat als trainer bij Standard. (jug)

CLUB BRUGGE. Wesley mede-topschutter Play-off 1

Wesley is na zijn goal op Genk samen met Edmilson topschutter in Play-off 1. Zij scoorden al vier keer tijdens de eerste zes wedstrijden in de play-offs. In totaal zit hij aan tien goals in Play-off 1. Dat is eentje minder dan Izquierdo, de Play-off 1-topscorer van Club aller tijden. Club verzekerde zich met het punt op Genk ook minstens van de vierde plaats. Charleroi is de eerste ploeg die mathematisch zeker is dat het de titel niet meer kan halen. (jve)

LIERSE. Race tegen de tijd op het Lisp

Lierse heeft nog tot vannacht om zijn licentiedossier over te maken aan het BAS. Een verlengd weekend zat er dus allesbehalve in. Samy hield vorige week halsstarrig vast aan een extra clausule, die voor Nakhid en entourage absoluut ondenkbaar was. Ze zorgde voor meer dan twee dagen vertraging. Donderdag buigt het BAS zich over het dossier alvorens op 9 mei een uitspraak te doen. Tegen die uitspraak is geen beroep meer mogelijk. (kugu)

LOKEREN. Aanvaller naar Hamme

Lokeren neemt volgend seizoen afscheid van aanvaller Joran Triest. De optie in het contract van het 21-jarige jeugdproduct werd niet gelicht. Triest speelt vanaf volgend seizoen voor VW Hamme. De beloften van Lokeren wonnen hun wedstrijd tegen Genk: 1-2. Symons en Triest zorgden voor de Lokerse doelpunten. Met nog één speeldag staat Lokeren op een tweede plaats, op ruime afstand van leider Anderlecht. (whb)

STVV. Kanaries polsen Nederlander

Sint-Truiden heeft de Nederlander Andries Jonker gepolst om Jonas De Roeck op te volgen als hoofdtrainer. “Het ging louter om een verkennend gesprek”, zo wordt de interesse binnen STVV bevestigd. Volgens onze informatie kreeg Jonker al een voorstel, maar heeft hij bedenktijd gevraagd.

De 55-jarige Jonker zit sinds september zonder club na zijn ontslag bij Wolfsburg. Voordien was hij ook hoofdtrainer van het Nederlandse Willem II. Meer naam maakte de Amsterdammer in een meer dienende rol. Jonker werkte als assistent van Felix Magath bij Wolfsburg en onder Louis van Gaal bij Barcelona en Bayern München. Ook bij Arsenal was hij bijna drie jaar aan de slag, als hoofd van de jeugd.

Sascha Kotysch ondervond gisteren nog hinder van een trap op de knie. Hij trainde niet mee met de groep. De STVV-beloften behielden hun maximum in play-off 2. Zij wonnen al negen keer op rij, in Kortrijk werd het 2-6. Abrahams, Nitcheu en Erbay scoorden elk twee keer. (kvu, gus)

WAASLAND-BEVEREN. Scouting in Costa Rica

Waasland-Beveren zit niet stil op de transfermarkt. In de zoektocht naar vers bloed kwam het dit keer in Costa Rica uit. Zo heeft de Oost-Vlaamse club zijn oog laten vallen op twee spelers van de Costa Ricaanse eersteklasser Santos FC: Alexis Gamboa en Wilmer Azofeifa. Gamboa is een negentienjarige centrale verdediger. Azofeifa is een 23-jarige middenvelder wiens contract in december 2018 afloopt. (whb)

ZULTE WAREGEM. Patosi aast op terugkeer naar België

Krijgen we volgend seizoen de comeback van Ayanda Patosi (25) in het Belgische voetbal? De kans bestaat. De Zuid-Afrikaanse middenvelder is in eigen land bezig aan een sterk seizoen bij Cape Town City en hoopt volgend seizoen opnieuw aan de slag te kunnen in België. Patosi werd aangeboden bij Zulte Waregem, dat overweegt om hem een nieuwe kans te geven na zijn woelige afscheid bij Lokeren vorig jaar. Patosi heeft het voordeel van voetbalbelg te zijn, maar kreeg van zijn club wel een prijskaartje van 400.000 dollar opgeplakt. (thst)