Zware hinder op E40 in beide richtingen door ongeval met vrachtwagen: “Nu al anderhalf uur aanschuiven”

Op de E40 richting Brussel is woensdagochtend een zwaar ongeval gebeurd ter hoogte van Erpe-Mere. Een vrachtwagen ging daar door de middenberm. Het verkeer is in beide richtingen zwaar verstoord.

Het ongeval gebeurde woensdagochtend rond 6.30 uur op de E40 richting Brussel ter hoogte van Erpe-Mere. Onder nog onbekende omstandigheden ging een vrachtwagen daar door de middenberm, en belandde op zijn zijkant.

In beide richtingen waren daardoor meteen twee rijstroken versperd in volle ochtendspits. “Omstreeks 7.15 uur kon het verkeer richting Gent opnieuw over twee rijstroken rijden”, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. “In de richting van Brussel is er nog steeds maar één rijstrook vrij. Daar is de hinder dus zeker het grootst.”

Toch moet het verkeer in beide richtingen rekening houden met minstens anderhalf uur aanschuiven. Bovendien zal de afhandeling van het ongeval nog geruime tijd in beslag nemen. Het verkeer over lange afstand krijgt de raad om om te rijden.