Dennis Praet wordt gelinkt aan Italiaanse topclubs, maar: “Nog nooit contact gehad met Martinez”

In België is Dennis Praet enigszins van de radar verdwenen, maar in Italië lopen ze wel weg met de 23-jarige middenvelder. Bij Sampdoria is onze landgenoot bezig aan een puik seizoen, wie weet zelfs zijn laatste in Genua. Waardoor hij eigenlijk op de longlist hoort te staan voor een WK-selectie. Maar zelf maakt hij zich echter weinig illusies.