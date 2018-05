De wachtkamer van Roberto Martinez: deze tien Belgen mogen hopen op WK, maar wat zijn kun kansen?

Als we ervan uitgaan dat Roberto Martinez zijn gezond verstand gebruikt, is de selectie van 23 die naar de wereldbeker in Rusland gaat al zo goed als gemaakt. Maar blessures, de plotse topvorm of een rare kronkel maken dat sommige spelers nog steeds mogen hopen.

CHRISTIAN BENTEKE (27)

Een blik van Martinez waardig want: op twee spelers na de meest actieve kopper van de Premier League: zo’n 19 keer per match. Als de Rode Duivels powerplay moeten spelen, hebben we geen andere spits die even goed is in de lucht.

Kans op WK? Eerder klein, tenzij Batshuayi niet fit geraakt. Benteke maakte amper drie goals dit seizoen. Vandaar dat Martinez hem de laatste interlands niet selecteerde.

DEDRYCK BOYATA (27)

Een blik van Martinez waardig want: kroonde zich voor het derde jaar op rij kampioen en imponeerde afgelopen weekend nog in de 5-0-zege tegen Rangers.

Kans op WK? Wat stelt de Schotse competitie nog voor? Vandaar dat Kabasele, actief in de Premier League, meer kans maakt. Tenzij één van de usual suspects, Kompany en Vermaelen, out is.

LAURENT CIMAN (32)

Een blik van Martinez waardig want: maakte afgelopen zondag het eerste MLS-doelpunt ooit voor Los Angeles FC, weliswaar na mistasten van de doelman van ­Seattle.

Kans op WK? Al jaren een vaste waarde in de kern, op het veld toch een risico. Is afhankelijk van het aantal verdedigers dat Martinez selecteert. Zijn het er acht, dan maakt hij kans.

STEVEN DEFOUR (30)

Een blik van Martinez waardig want: tot januari, toen hij zich aan de knie liet opereren, één van de architecten van het puike seizoen van Premier League-revelatie Burnley.

Kans op WK? Martinez kan hem gebruiken, maar er is maar een waterkans dat Defour tijdig gerevalideerd zal zijn. En neem je iemand mee die vijf maanden niet voetbalde?

LAURENT DEPOITRE (29)

Een blik van Martinez waardig want: nuttig als breekijzer en met vijf goals voor Huddersfield hoeft hij zich niet eens te schamen in vergelijking met andere Belgische spitsen.

Kans op WK? Komt alleen in aanmerking in geval van blessures en als hij zelf in topvorm verkeert. De jongste drie maanden kwam hij slechts twee keer aan de aftrap.

ANTHONY LIMBOMBE (23)

Een blik van Martinez waardig want: past beter in het huidige spelsysteem dan Yannick Carrasco. Als Club Brugge straks kam­pioen wordt, is zijn aandeel niet te onderschatten.

Kans op WK? Probeerde zich te tonen in zijn debuut tegen Saudi-Arabië, maar in de Belgische competitie ging dat toch iets vlotter. Ligt in de balans met Jordan Lukaku en Chadli, sinds december niet meer in actie door blessures.

JORDAN LUKAKU (23)

Een blik van Martinez waardig want: Lukaku is geen vermomde dribbelaar die steeds naar binnen snijdt. Als linkerflank zijn er amper spelers in Italië die zoveel voorzetten voor de goal gooien, een pluspunt voor zijn broer.

Kans op WK? Nog steeds vaker invaller dan titularis bij Lazio, maar indien fit, komt hij altijd in actie. Veel kansen gaf Martinez hem niet, maar als Chadli niet fit geraakt, komt Lukaku in beeld.

KEVIN MIRALLAS (30)

Een blik van Martinez waardig want: met twee goals en twee assists in de laatste vijf wedstrijden voor Olympiakos komt hij eindelijk weer (een beetje) boven water.

Kans op WK? Martinez kent hem van bij Everton en blijft hem oproepen. Maar een half jaar niet spelen bij Everton, dan wroeten bij Olympiakos: een WK-selectie kan toch alleen in geval van blessures?

DIVOCK ORIGI (23)

Een blik van Martinez waardig want: Origi is polyvalent, snel, technisch verfijnd en er staat een kop op. Alleen maakt Wolfsburg een snertseizoen door en daar deelt hij in mee.

Kans op WK? Lijkt slechts eerste stand-in bij blessures. Slechts vijf doelpunten dit seizoen: Benteke en Depoitre doen niet beter. Maar een doelpuntenmaker pur sang is hij (nog) niet.

MATZ SELS (26)

Een blik van Martinez waardig want: ondanks zijn foutje op Standard een baken van rustige vastheid bij het woelige Anderlecht.

Kans op WK? Lijkt het te moeten afleggen tegen Casteels, die toch in de Bundesliga keept, ook al vecht Wolfsburg tegen de degradatie.