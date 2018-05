Prachtig weekend op komst: 23 graden en stralende zon

We hebben ze even moeten missen, maar de zon lijkt er nu stilaan weer door te komen. De temperaturen worden naar het einde van de week toe alsmaar zachter. Komend weekend klimmen de maxima zelfs tot boven 20 graden.

Woensdag begint droog en zonnig. Daarna neemt de bewolking stilaan toe vanaf het westen en in de loop van de namiddag kan er in het westen al wat regen vallen. In de oostelijke landshelft ontstaan er wat stapelwolken. De maxima liggen rond 12 of 13 graden op de Ardense hoogten, rond 14 graden aan zee en rond 16 à 17 graden in het centrum van het land.

Donderdag zijn er eerst brede opklaringen. Later op de dag komen er meer wolkenvelden, maar blijft het overwegend droog. We verwachten maxima tussen 12 en 16 graden.

Vrijdag wordt een droge en overwegend zonnige dag, met af en toe wat hoge sluierwolken. Het wordt alsmaar zachter met maxima tot 17 graden in het centrum van het land.

Zaterdag en zondag verwachten we volop zon met maxima rond of net boven 20 graden, bij een zwakke of matige noordoostenwind.

Begin volgende week blijft het meestal zonnig en droog, al zal er in de namiddag wat stapelbewolking gevormd worden waaruit mogelijk een (onweerachtige) bui kan vallen. De maxima liggen nog steeds rond 20 à 21 graden in het centrum van het land.