Rood licht negeren? Dan wacht deze voetgangers sinds kort een onaangename verrassing

Sommige voetgangers laten zich er weleens toe verleiden: het rode licht negeren aan een kruispunt. In de Chinese stad Daye hebben ze sinds kort een creatieve maar tevens erg persoonlijke aanpak gevonden om de problematiek een halt toe te roepen: mensen natspuiten met behulp van hoogtechnologische paaltjes.

Op het eerste gezicht zien de paaltjes er doodnormaal uit. Maar daar komt al snel verandering in wanneer een voetganger besluit om bij een rood licht het zebrapad over te steken. De paaltjes zijn namelijk uitgerust met sensoren, waardoor ze vervolgens een waterstraal kunnen spuiten richting alle voetgangers die de regels niet naleven.

Daar blijft het overigens niet bij. De knalgele paaltjes bevatten ook speakers waarmee ze voetgangers kunnen waarschuwen en een melding geven zodra ze wel mogen oversteken. “Steek alstublieft niet de straat over, het is gevaarlijk”, klinkt het via een opgenomen bericht. En om mensen nog sneller op andere gedachten te brengen, tonen grote ledschermen achteraf hoe de voetgangers in kwestie werden natgespoten door de paaltjes. Zelfs hun naam wordt erbij vermeld, mede dankzij de gezichtsherkenningstechnologie die in het apparaat is verwerkt.

Stevig prijskaartje

Aan de ingrijpende verandering in de stad hangt ook wel een stevig prijskaartje. In totaal kostte de installatie van de paaltjes omgerekend ongeveer 169.000 euro. Een effect hebben de paaltjes wel. Volgens lokale opzichters ging het aantal voetgangers die het rood licht negeerden sindsdien stevig omlaag.

Ook de voetgangers zelf lijken het initiatief toe te juichen. “Het is erg handig, het geeft een gevoel van veiligheid”, luidt een van de reacties. “Je weet nooit wanneer een ongeval kan gebeuren, dus ik denk dat dit apparaat erg noodzakelijk is.” Of de paaltjes in de nabije toekomst ook zullen opduiken in andere steden, is voorlopig onduidelijk.