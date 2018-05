Alberto (25) redde chauffeur uit gekantelde vrachtwagen op E40: “Ik heb geen seconde getwijfeld”

Erpe-Mere - Op de E40 richting Brussel is woensdagochtend een zeer zwaar ongeval gebeurd met een vrachtwagen. Alberto Jacobs (25) uit Erpe-Mere zag alles gebeuren, hij was net onderweg voor zijn werk. Hij twijfelde geen seconde om de chauffeur te redden uit het wrak. “Ik ben meteen uit mijn auto gesprongen”, vertelt hij aan onze redactie.

Op de E40 richting Brussel ging woensdagochtend een vrachtwagen door de middenberm ter hoogte van Erpe-Mere. Het voertuig kantelde en de chauffeur kwam knel te zitten.

Het achterliggende verkeer moest de remmen volledig dichtgooien om het gevaarte te ontwijken. Een van de bestuurders die alles zag gebeuren, was zelfstandig ruitenwasser Alberto Jacobs (25) uit Erpe-Mere.

“Plots zag ik die vrachtwagen van de rechterrijstrook helemaal afwijken naar de linkerrijstrook, tot hij door de middenberm belandde”, vertelt Alberto aan onze redactie. “Het verkeer reed 100 à 110 kilometer per uur, maar kon gelukkig op tijd tot stilstand komen.”

Chauffeur gered

Alberto twijfelde zelf geen seconde en sprong uit zijn bestelwagen om naar de gekantelde vrachtwagen te lopen. “Samen met enkele andere werkmannen ben ik op de cabine geklommen”, zegt hij. “We hadden wel schrik voor ontploffingsgevaar, aangezien er rook uit de vrachtwagen kwam, maar we moesten de chauffeur zo snel mogelijk zien te bevrijden.”

Volgens Alberto was de chauffeur zelf nog bij bewustzijn, maar had hij zware verwondingen aan zijn hoofd en zijn hand. “We hebben hem uit zijn cabine gehaald en naar de kant van de weg gebracht. Intussen kwam er al een militair uit de file toegesneld met een EHBO-doos om de eerste zorgen toe te dienen. De chauffeur was duidelijk in shock, maar hij heeft met ons gecommuniceerd tot de hulpdiensten er waren.”

Ook Alberto zelf was behoorlijk onder de indruk van het zware ongeval. Toch zat er voor hem niets anders op dan na zijn snelle hulpactie door te rijden naar het werk.

Hinder op E40

Door het ongeval verliep de ochtendspits op de E40 heel moeizaam. In de richting van Gent is er omstreeks 9 uur nog steeds één rijstrook versperd. In de richting van Brussel zijn er twee rijstroken versperd.

Het verkeer in beide richtingen moet rekening houden met minstens een uur tot anderhalf uur file. Bovendien zal de afhandeling van het ongeval nog geruime tijd in beslag nemen.

LEES OOK. Zware hinder op E40 in beide richtingen door ongeval met vrachtwagen