Ex ontkent zoutzuur bewust op Limburger gegooid te hebben: “Ik dacht dat het water was, waarom zat dat in mijn kop?”

Hamont-Achel - De 49-jarige Berlinah Wallace ontkent dat ze bewust zoutzuur over haar Belgische ex-vriend Mark Van Dongen (29) heeft gegooid, een voorval dat in januari 2017 leidde tot zijn dood. “Ik dacht dat het water was”, verklaarde ze bij de politie.

De 29-jarige Mark Van Dongen uit Hamont-Achel overleed in januari 2017 nadat zijn ex-vriendin ruim een jaar eerder zoutzuur over hem heen goot. De man raakte zodanig verwond dat hij euthanasie aanvroeg.

Tot nu werd er steeds van uitgegaan dat de ex-vriendin van Van Dongen, Berlinah Wallace (49), het zoutzuur met voorbedachten rade over Van Dongen uitgoot. Haar verdediging kwam enkele weken geleden op de proppen met een ander verhaal, waaruit moest blijken dat Van Dongen het zoutzuur net had klaargezet voor Berlinah.

De vrouw zelf schaart zich achter dat verhaal en ontkende in haar politieverhoor dat ze de Belg bewust verminkt heeft. “Ik had het zoutzuur gekocht nadat hij me dat aanraadde. We zaten met een slechte geur die uit de leidingen kwam, dat wilden we op die manier oplossen.”

Op het moment van de feiten deden de twee een poging om de brokken te lijmen nadat hun relatie een nieuw dieptepunt bereikt had na 5 jaar. “Ik had ontdekt dat hij me bedroog en had hem daarmee geconfronteerd”, zei ze. “Hij nam me vast en viel me aan wanneer ik het appartement wilde verlaten. Toen werd ik gek en heb ik dat glas over hem heen gegooid.”

“Ik dacht dat er water inzat”, aldus Wallace. “Ik wist niet wat het was tot hij me zei dat ik zoutzuur over hem heen had gegooid. Plots werd alles zwart. Ik panikeerde, allerlei gedachten gingen door mijn hoofd. Een van de vragen die ik me stelde was waarom hij zoutzuur in mijn kop zou doen. Ik ben geschokt dat hij me wilde vermoorden. Dat hij me zo hard haatte.”

LEES OOK. Ex die beschuldigd wordt van moord op jonge Vlaming met zoutzuur, draait rollen om in rechtbank: “Mark heeft zijn eigen doodsvonnis getekend”