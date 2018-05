Duizenden manifestanten leggen Armeense hoofdstad plat

Duizenden manifestanten verzamelen woensdagochtend in het centrum van de Armeense hoofdstad Jerevan. Ze willen hun ongenoegen uiten over het feit dat het Armeense parlement dinsdag de kandidatuur van oppositieleider Nikol Pashinyan voor de post van premier heeft verworpen.

Zo goed als alle straten van de stad, waaronder de toegangsweg naar de luchthaven, zijn geblokkeerd. Talloze winkels zijn gesloten. Pashinyan had zijn aanhangers dinsdag opgeroepen tot “burgerlijke ongehoorzaamheid”.

Opvolger

Het Armeense parlement moest dinsdag een opvolger kiezen om de regering te leiden. Gebeurde dat niet, dan komen er mogelijk nieuwe verkiezingen. Pashinyan was de enige kandidaat om de ontslagen premier Serge Sarkissian op te volgen. Van de 100 parlementsleden die hebben gestemd, spraken 55 zich uit tegen Pashinyan en stemden 45 personen voor de oppositieleider.

Pashinyan voelde de bui blijkbaar hangen en had zijn aanhangers al gevraagd om op straat te komen en hun steun uit te spreken voor de oppositieleider. Tienduizenden mensen gaven dinsdag in de Armeense hoofdstad Jerevan gehoor aan die oproep.

Ongehoorzaamheid

De oppositieleider heeft zijn achterban na zijn nederlaag in het parlement inmiddels opgeroepen tot “burgerlijke ongehoorzaamheid” en kondigde voor woensdagochtend 8.15 uur plaatselijke tijd (6.15 uur Belgische tijd) een “volledige blokkade” af van de wegen, treinstations en luchthavens in het land.

Armenië verkeert sinds 13 april in een ongeziene politieke crisis. Een protestbeweging onder leiding van Pashinyan leidde op 23 april tot het ontslag van Sarkissian, die zes dagen eerder door het parlement was verkozen tot premier. Hij was eerder tien jaar lang Armeens staatshoofd.

