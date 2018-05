Mourinho kiest opvallende ‘Speler van het Seizoen’ bij Man United, Nederlands toptalent bekroond

De Nederlandse jeugdinternational Tahith Chong (18) maakt al een heel seizoen furore bij Manchester United. Zijn prestaties zijn ook het clubbestuur niet ontgaan. Hij werd immers beloond met de Jimmy Murphy-award, de prijs voor de beste jeugdspeler van het seizoen.

Chong heeft de Jimmy Murphy-award van Manchester United gekregen. Dat is de prijs voor het beste jeugdproduct van het seizoen die wordt uitgereikt op de Player of The Year Awards. Chong is een product van de befaamde jeugdwerking van Feyenoord. Op zestienjarige leeftijd plukten de Mancunians hem daar weg. De Nederlander die op Curaçao werd geboren, traint sinds dit seizoen al mee met de eerste ploeg. Chong wordt in Engeland gezien als de nieuwe Arjen Robben, omdat hij als linksvoetige rechtsbuiten vaak naar binnen trekt.

De Nederlandse jeugdinternational maakte dit seizoen indruk in de UEFA Youth League. Met de Jimmy Murphy-award komt Chong in een mooi gezelschap van sterren. Onder andere Danny Welbeck (2008) en Marcus Rashford (2016) wonnen de prijs eerder al. Chong is erg ambitieus: “ Dit is een mooie beloning, maar ik droom er nog altijd van om in het eerste team te spelen. Ik moet nog hard werken om daar te geraken.”

De speler van het jaar bij de eerste ploeg werd de Spaanse doelman David De Gea. Ook Michael Carrick, die er na dit seizoen mee ophoudt, werd nog eens in de bloemetjes gezet. Ten slotte gaf ook coach José Mourinho aan wie voor hem de speler van het seizoen is. Hij koos verrassend voor het Schotse jeugdproduct Scott McTominay. “Alle talenten uit de jeugdopleiding kunnen een voorbeeld aan hem nemen’, besloot de Portugees.