Eerste zomertransfer voor Westerlo is een feit

Westerlo zit niet stil. Drie dagen na het einde van het seizoen heeft het zijn eerste transfer voor volgend jaar aangekondigd. De Kemphanen halen de aanvallende middenvelder Guillaume De Schryver (21) weg bij Cercle Brugge, hij tekent een contract voor drie seizoenen. Westerlo streed dit jaar tegen de degradatie, maar wil volgend seizoenen bovenin meespelen.

“De ambitie om volgend seizoen weer bovenaan met het klassement mee te spelen is er zeker. Dat werd vandaag duidelijk gemaakt”, aldus Westerlo bij de bekendmaking van de eerste zomertransfer. Guillaume De Schryver heeft er alvast zin in. “Ik geloof zeker dat dit team volgend seizoen voor de top vier speelt. Hopelijk zelfs voor de promotie. Ik deed vorig jaar enkele keren mee met de A-kern van Cercle Brugge en was op zoek naar een nieuwe uitdaging”, vertelde de middenvelder op de website.

De Schryver is al de derde speler in één jaar die de overstap maakt van Cercle naar ’t Kuipje. “Ik heb even gepolst bij Gilles Dewaele en Stephen Buyl. Die spraken heel lovend over de club. Dat heeft mij overtuigd. Westerlo is een echte familieclub. Dat spreekt me wel aan”, aldus de middenvelder.