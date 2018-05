Nederlands politicus trekt aan alarmbel: “Wij zijn bang na nieuw Doel-incident”

“Hier in Nederland worden wij steeds ongeruster over jullie kerncentrale in Doel. Vorige week was er weer een lek. We willen dat Doel sneller sluit”, zegt politicus Eric de Regt van de grensgemeente Roosendaal aan de redactie van Het Nieuwsblad Online.

“Kijk, Roosendaal ligt in vogelvlucht misschien op 25 kilometer van Doel. Wanneer daar iets fout gaat, dan delen wij ferm in de brokken. En dat willen we natuurlijk niet”, zegt Eric de Regt. “We willen druk zetten op onze burgemeester zodat hij mee ijvert voor een snellere sluiting van jullie kerncentrale.”

In Nucleair deel

Eric de Regt.

Reactor 1 van kerncentrale Doel is vorige week onverwacht stilgelegd na een lek in een noodkoelsysteem in het nucleaire gedeelte. “Dat bericht viel zeer slecht in Roosendaal”, zegt Eric de Regt. “We waren al gewend een meldingen over technische mankementen in Doel maar die mankementen waren nooit in het nucleaire gedeelte van de reactor. Vorige week was dat voor het eerst wel het geval en dat maakt de mensen - ondanks alle berichten dat de volksgezondheid nooit in gevaar was - hier toch wel bang.”

De Regt zegt dat hij zeker weet dat de ongerustheid in Roosendaal groeit. Vorig jaar trok hij met het weekblad Elsevier door de straten van Roosendaal en vroeg aan de mensen of ze bang waren van Doel. Twee op tien gaf te kennen dat ze inderdaad bang waren. “Wanneer ik vandaag de straat op ga, spreken veel meer mensen mij aan over Doel. Door de toenemende berichten over mankementen aan Doel, groeit de ongerustheid.”

Uit contacten met politici uit andere grensgemeentes weet De Regt dat Roosendaal niet de enige grensgemeente is die bang is voor een ramp in Doel. “Dat gevoel leeft nog veel harder in bijvoorbeeld Bergen-op-Zoom, omdat die nog dichter bij Doel aanliggen.”

Meer druk zetten

Eric de Regt zegt wat hij wil: “Okay, we begrijpen ook wel dat Doel niet van vandaag op morgen dicht kan. Nu heeft België de sluiting gepland voor 2025. Dat is over zeven jaar. In die periode kan nog heel veel fout gaan. Wij willen dat onze burgemeester bij onze nationale politici druk zet, opdat zij België porren om die onveilige kerncentrale sneller te sluiten. Wanneer onze gemeenteraad op 17 mei weer samenkomt, maak ik daar meteen weer werk van.”