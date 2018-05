Liefdesrivaal bekent moord op 28-jarige slagerszoon

Tielt - Een 23-jarige man heeft de moord bekend op slagerszoon Bjorn De Vrieze (28), die dinsdag dood aangetroffen werd in zijn woning in het West-Vlaamse Tielt. De aanleiding zou zijn dat het slachtoffer een relatie was begonnen met de vriendin van de dader, meldt Krant van West-Vlaanderen.

Het levenloze lichaam van de 28-jarige slagerszoon Bjorn De Vrieze werd dinsdagmiddag aangetroffen in zijn woning in de straat Drie Wilgen in Schuiferskapelle, een deelgemeente van Tielt. Alles wijst erop dat het slachtoffer met geweld om het leven werd gebracht, maar de precieze omstandigheden zijn nog niet bekend. Het parket heeft een gerechtelijk onderzoek onder leiding van een onderzoeksrechter gevorderd.

Bekentenissen

De moord werd gepleegd door J.V., een 23-jarige man uit Tielt. Dat bekende hij zelf bij de speurders. Aanleiding zou een liefdessoap zijn, want volgens Krant van West-Vlaanderen kon de dader er niet mee om dat het slachtoffer een relatie was begonnen met zijn vriendin. “De feiten kaderen in de relationele sfeer”, aldus procureur Fien Maddens.

De Vrieze zou later de zaak van zijn ouders overnemen. Als barman was hij in 2012 het slachtoffer van een caféruzie, toen een van zijn klanten hem met een mes stak. De jongeman was ook politiek actief, bij het meerderheidskartel N-VA/Open VLD+ in Tielt.