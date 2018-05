Mislukt experiment te veel? Excentrieke CEO van medische start-up dood aangetroffen

De excentrieke CEO van een medische start-up werd zondag dood teruggevonden in een zogenaamde “flotatietank”. Aaron Traywick (28) raakte bekend door zijn controversiële medische experimenten, die hij opvoerde voor een publiek en live uitzond via Facebook.

Aaron Traywick (28) was de CEO van start-up Ascendance Biomedical. Het bedrijf houdt zich bezig met biohacking, dat stoelt op het idee dat voor wetenschappelijke doorbraken geen steun of sponsoring van academici, overheid of bedrijven nodig is, maar enkel echte experimenten.

Met die gewaagde experimenten raakte Traywick voornamelijk bekend. Het grootste deel daarvan voerde hij uit op zichzelf, maar soms gebruikte hij ook proefpersonen. Zo diende hij in oktober vorig jaar een zelf ontwikkeld geneesmiddel tegen HIV toe aan een patiënt. In februari experimenteerde hij dan weer met een ongetest herpesvaccin. Dat spoot hij bij zichzelf in. Het experiment werd live uitgevoerd voor een publiek in Texas en via livestream uitgezonden.

De politie van Washington DC heeft bevestigd dat Traywick zondagavond dood werd aangetroffen in een flotatietank. Dat is een tank die gevuld wordt met zout water op lichaamstemperatuur. De bedoeling is om sensorische deprivatie, of volledige vrijheid van zintuiglijke prikkels, te bereiken. Sensorische deprivatie kan zeer ontspannend werken, maar op lange termijn ook leiden tot psychische stoornissen. Momenteel wordt de dood van Traywick door de politie behandeld als een niet-verdacht overlijden. Over zijn doodsoorzaak is nog niets bekend.

Andreas Stuermer, die met Traywick samenwerkte, vertelde aan VICE News dat die laatste de afgelopen maand geen contact meer had met zijn collega’s. Er zou onenigheid geweest zijn over de richting die het bedrijf uit moet en Stuermer benadrukt dat Traywick “zou doen waar veel mensen bang voor zijn”. Hij bedacht steeds nieuwe dingen en ging steeds verder. Mogelijk werd een laatste mislukte experiment hem fataal.