Familie van Avicii zette reddingsactie op touw net voor overlijden

De familie van Tim Bergling (Avicii) zou vlak voor zijn overlijden nog gebeld hebben met de Zweedse dj. Na het verontrustende gesprek vloog zijn broer meteen naar Oman om hem terug naar huis te halen, maar hij kwam te laat.

De Bergling-famillie maakte zich zorgen over de toestand van hun familielid. Volgens de Zweedse entertainmentsite Stoppa Pressarna vloog een familielid onmiddellijk naar Oman na een verontrustend telefoongesprek met Bergling. Het familielid, volgens nieuwssite People de broer van Avicii, arriveerde net enkele uren nadat de Zweedse DJ uit het leven stapte in zijn hotelkamer in Oman. Het plan was om Bergling terug naar Zweden te halen en beter te omringen met vrienden en familie.

Dat de 28-jarige Zweed waarschijnlijk zichzelf doodde bleek al toen zijn familie een open brief publiceerde waarin ze schreven dat Tim “rust wilde vinden” en hij “niet gemaakt was voor de zakelijke machine van de muziekwereld”. Ondertussen bracht ook de Amerikaanse entertainmentsite TMZ details uit over de doodsoorzaak van Avicii die duidelijk maken dat de Zweed zelf uit het leven stapte.

Denk je aan zelfmoord en heb je nood aan een gesprek, dan kan je terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be’

