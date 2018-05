Limburg helpt anderstaligen aan job

Hasselt - De VDAB gaat projecten opzetten om HOA's (Hoger Afgestudeerde Anderstaligen) aan het werk te helpen. Dat is het resultaat van een geslaagd proefproject dat de afgelopen maanden in Limburg plaatsvond.

Het probleem van anderstaligen die met een hoog diploma in België arriveren, is dat ze heel vaak onder hun studieniveau aan de slag moeten. Er zijn door de taalbarrière moeilijk jobs te vinden waar ze hun kennis maximaal kunnen uitspelen. En dat is voor alle partijen heel jammer. De anderstaligen komen terecht in functies waar ze handenarbeid zonder veel nadenken moeten verrichten, terwijl de bedrijven hun openstaande betrekkingen voor hoogopgeleide medewerkers niet ingevuld krijgen.

Sleeptouw

Met Level2Work is nu een project opgezet dat concrete oplossingen wil aanreiken. De proeftuin om de mogelijkheden uit te testen, werd de afgelopen maanden in Limburg op poten gezet. Het ging om een samenwerking tussen de VDAB, Hogeschool PXL, RiseSmart, Agentschap Integratie en Inburgering, QNH en Hilda Martens. Ze namen maar liefst 135 HOA's (Hoger Afgestudeerde Anderstaligen) op sleeptouw in de begeleiding naar een job op hun niveau. De HOA's mochten niet langer dan vijf jaar in België verblijven en moesten uit een niet EU-land komen. Een bachelordiploma uit hun thuisland was de vereiste om in te stappen.

Mentor

De HOA's kregen hulp op verschillende manieren. Eerst en vooral werd hun diploma vertaald naar het Nederlands en werden er stappen naar gelijkschaling ondernomen. Daarnaast werden specifieke lacunes in de nodige vaardigheden extra getraind aan onze hogeschool en universiteit. Tot slot kregen de HOA's een helpende hand bij de zoektocht naar een stageplaats en zelfs bij de zoektocht naar vast werk. Een persoonlijke mentor stond hen met raad en daad bij.

Vervolgopleiding

Met succes. Na een jobmatching met 86 kandidaten zijn er 46 ingeschreven als werknemer. Er is ook eentje als zelfstandige aan de slag. Nog anderen hebben zich geëngageerd voor bijkomende scholing. Er zijn vijftien kandidaten gestart met een vervolgopleiding in het hoger onderwijs, terwijl nog vele anderen het traject rond leerloopbaanbegeleiding hebben aangevat.

