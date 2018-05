84 procent van de flitspalen in Vlaanderen werkt

In Vlaanderen staan er ongeveer 1.400 flitspalen langs de gewest- en autosnelwegen. Het Agentschap Wegen en Verkeer laat weten dat hiervan nu gemiddeld 84 procent permanent operationeel is.

Vier jaar geleden stond het percentage van permanent operationele flitspalen in Vlaanderen nog op 69 procent. Nu staat dit op ongeveer 84 pct. Hiermee werd de doelstelling van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts bereikt.

“Vroeger kon je nog gokken dat een flitspaal niet zou functioneren, maar het overgrote deel is voortaan permanent actief. Ik werd vier jaar geleden geconfronteerd met de schande van de vierhonderd verkeersdoden op één jaar tijd. In de strijd voor meer verkeersveiligheid moeten we spijtig genoeg ook inzetten op correcte handhaving. Ik ben tevreden dat het aantal operationele flitspalen fors opgetrokken is”, zegt Vlaams minister Ben Weyts.

Niet mogelijk

Er bestaan verschillende redenen, zoals wegenwerken, vandalisme, aanrijdingen en technische defecten, die ervoor zorgen dat het niet mogelijk is om 100 pct van de flitspalen gebruiksklaar te hebben.

Buiten Limburg behaalt elke Vlaamse provincie het gemiddelde van 84 pct operationele flitscamera’s. “Ik verwacht dat Limburg tegen eind 2018 kan aanpikken met het gewenste gemiddelde”, zegt minister Weyts.

Het Agentschap Wegen en Verkeer ziet toe op het beheer en onderhoud van de Vlaamse flitspalen. 76,5 pct van de 1.400 flitspalen staan op gewestwegen en drie vierde van het totaal aantal flitspalen zijn roodlicht-snelheidscamera’s die zowel snelheid als roodlichtnegatie controleren.