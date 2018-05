Vijftigtal bestuurders die gsm gebruikten ter hoogte van ongeval Erpe-Mere krijgen pv in hun bus

Erpe-Mere -

De federale wegpolitie heeft meer dan 50 bestuurders betrapt op GSM’en achter het stuur bij het ongeval in Erpe-Mere. Daar ontstond woensdagochtend een lange file nadat een vrachtwagen in de middenberm belandde. Heel wat bestuurders probeerden bij het passeren met hun gsm een foto of filmpje te maken van het ongeval. Maar dat is niet wettelijk.