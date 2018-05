Fellaini is nog niet weg bij Manchester United: “Mij goed vervangen, kost minstens 50 miljoen euro”

Het zag er lang naar uit dat Marouane Fellaini (30) na vijf seizoenen niet meer in het Manchester United-shirt te zien zal zijn. Zijn contract loopt dit seizoen af en zou niet verlengd worden. Nu onderhandelt hij toch over een nieuw contract bij de Mancunians. De Rode Duivel weet zelf nog niet waar zijn toekomst ligt: “Er zijn meerdere clubs die interesse tonen. Ik wacht af wat er gaat gebeuren", zegt hij in een gesprek met Sport/Voetbalmagazine.

Rode Duivel Marouane Fellaini denkt na over zijn toekomst. Het zag er lang naar uit dat hij de Engelse recordkampioen Manchester United zou verlaten na dit seizoen. Zijn contract loopt in juni af en United wil in principe enkel contracten van één seizoen geven aan dertigers. Een struikelblok voor Fellaini, die graag nog twee seizoenen langer op Old Trafford was gebleven.

De fysiek sterke middenvelder geeft aan dat hij terug rond te tafel gaat zitten met Manchester United. “Ik sta nu in een sterke positie”, vertelt Fellaini. “Mourinho wil me graag houden. Ik ben vorig jaar naar hem toe gestapt met de vraag om een nieuw contract. Ik heb dan nog een tweede ontmoeting gehad, maar ik ga het ook geen tien keer vragen. Nadien presteerde ik sterk en werd ik belangrijk voor de ploeg. Een goeie vervanger kost zeker 50 miljoen euro. De club weet dat ze toen in de fout is gegaan.”

Fellaini zou nu toch zijn felbegeerde tweejarig contract krijgen, al heeft hij zelf nog geen beslissing genomen voor volgend seizoen. “Of het tijd is voor wat anders? Misschien wel, maar ik speel nu bij een van de grootste clubs ter wereld en voel me op mijn gemak. Waarom zou ik dan veranderen?”, vraagt Fellaini zich af.

China blijft mogelijkheid

Er staan heel wat clubs in de rij om de supersub van Manchester United in te lijven. Onder andere PSG, Monaco, Besiktas en Juventus zouden azen op de handtekening van ‘Big Fella’. Ook een transfer naar China sluit Fellaini niet uit: “Ik hou ervan om andere plaatsen en culturen te ontdekken, dus ik zou geen probleem hebben met het leven in China. Als ik zou gaan, dan neem ik wel mijn gezin mee.”