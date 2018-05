Macron bedankt de “lekkere” vrouw van de Australische premier voor haar gastvrijheid

De Franse president Emmanuel Macron, die zich normaal gezien probleemloos uitdrukt in het Engels, heeft woensdag tijdens zijn bezoek aan Australië voor blozende blikken en gegniffel gezorgd. De Fransman had duidelijk genoten van zijn trip Down Under en bedankte niet alleen de Australische premier Malcolm Turnbull maar ook diens “lekkere” vrouw voor de gastvrijheid.

“Thank you and your delicious wife for your warm welcome”, klonk het tijdens een gezamenlijke persconferentie in Sydney uit de mond van Macron. Vrij vertaald bedankte hij zo dus Turnbull en zijn “lekkere vrouw voor het warme welkom”. De verwarring is naar alle waarschijnlijkheid te wijten aan het fenomeen van “valse vrienden”, woorden die in hun vorm op een woord uit een andere taal lijken, maar niet dezelfde betekenis hebben. Zo kan het Franse woord “delicieux” gebruikt worden om iets als “lekker” of “smakelijk” te omschrijven, maar evenzeer gebezigd worden in de betekenis van “charmant” of “bekoorlijk”.

Behalve deze kleine verspreking legde Macron tijdens de persconferentie een foutloos parcours af en switchte hij moeiteloos van het Engels naar het Frans en omgekeerd. Het kwaad was echter geschied en op sociale media klonk het gekscherend “Je kan die Fransen ook voor geen seconde uit het oog verliezen”. Een andere Twitteraar zag in Macrons uitspraak geen vertaalfout, maar wel een typisch Franse eigenschap: “dat is geen vertaalfout, de man is gewoon een Fransman”.

De Franse president zakte echter niet naar Sydney af om er uitsluitend te genieten van het goede gezelschap. Hij kwam er vooral praten over handelszaken en veiligheidskwesties. Macron sprak zich ook opnieuw uit over de nucleaire deal tussen Iran en zes grootmachten, waaronder de VS, China, Rusland en Frankrijk. Het bestaande akkoord moet worden gerespecteerd maar er moet wel aan gewerkt worden, zei hij. Eerder had de Amerikaanse president Donald Trump er nog mee gedreigd zich terug te trekken uit het akkoord dat in 2015 werd overeengekomen.