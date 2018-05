De Croo lanceert burgerbevraging om fake news aan te pakken

Minister van Digitale Agenda Alexander De Croo (Open VLD) bindt de strijd aan met fake news. Hij schakelt een expertengroep in en lanceert een burgerbevraging om tot gedragen voorstellen te komen. Dat kondigde hij woensdag aan tijdens een persconferentie in de Financietoren.

Een expertengroep met academici en journalisten zal tegen 25 juni voorstellen formuleren voor de aanpak van desinformatie of fake news. Daarnaast is de website www.stopfakenews.be gelanceerd. Daarop kan iedereen voorstellen formuleren en voorstellen van anderen beoordelen met “likes” en “dislikes”. Tot slot is er op 17 mei een debat met stakeholders in BeCentral, de digitale campus in het station Brussel-Centraal.

“Waarom dit initiatief? Omdat een vrije, kritische en diverse pers essentieel is in een goed functionerende maatschappij”, zegt De Croo. “Als dat niet zo is, komt het functioneren van onze democratie in het gedrang. Dat hebben we de voorbije jaren gezien met de beïnvloeding van verkiezingen in verschillende landen.”

“We moeten daarbij een evenwicht vinden tussen het beschermen van de vrijheid van meningsuiting enerzijds en maatregelen tegen desinformatie anderzijds”, aldus De Croo.