Palestijnse president onder vuur voor antisemitische uitspraken

De Palestijnse president Mahmoud Abbas ligt onder vuur omdat hij gezegd heeft dat de genocide van joden in Europa door de nazi’s niet te wijten is aan de joodse religie, maar wel aan de rol van de joden in bankleningen.

“Abbas zijn lichaam is doordrenkt met antisemitisme, van hoofd tot teen”, zei de Israëlische minister van Onderwijs Naftali Bennet woensdag in een verklaring. “Hij vult de hoofden van de komende generatie met het gif van antisemitisme”, voegde de minister daar aan toe.

Abbas had maandag in een toespraak gezegd dat “de vijandigheid jegens de joden niet te wijten is aan hun religie, maar eerder aan hun sociale functie”. Joden werden in Europa omgebracht omwille van hun “sociale functie wat betreft intresten en banken”.

Ook de Amerikaanse ambassadeur in Israël veroordeelde de uitspraken en zei dat Abbas “een nieuw dieptepunt heeft bereikt”.

De 83-jarige Palestijnse president werd lange tijd beschuldigd van negationisme door uitlatingen in zijn doctoraatsthesis. In 2014 echter noemde Abbas de Holocaust “de meest gruwelijke misdaad” van de moderne geschiedenis.