Iran ontkent wapenlevering aan Polisario

De Iraanse regering ontkent dat ze betrokken was bij een wapenlevering aan Polisario, een onafhankelijkheidsbeweging in de Westelijke Sahara. Dat blijkt woensdag uit een mededeling van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Teheran. Het land spreekt daarmee de beschuldigingen tegen van Marokko, dat dinsdag beslist had de diplomatieke banden met Iran te verbreken.

De Westelijke Sahara, een vroegere Spaanse kolonie, wordt sinds 1975 geclaimd door Marokko, maar Polisario ijvert voor de onafhankelijkheid van het woestijnachtige gebied. Rabat beschuldigt het regime in Teheran er nu van een hand te hebben gehad in een wapenlevering aan Polisario. Dat zou gebeurd zijn via de Iraanse ambassade in Algiers. Marokko heeft daarom de diplomatieke banden met Iran verbroken.

Maar in een mededeling van Buitenlandse Zaken in Teheran worden de “leugenachtige” Marokkaanse beschuldigingen fors tegengesproken. Iran zegt dat de zaak “volledig uit de lucht gegrepen” is en enkel als “voorwendsel” wordt gebruikt om de onderlinge betrekkingen op te zeggen.

Rabat had dinsdag, naast de Iraanse regering, ook Hezbollah met de vinger gewezen. De Libanese militie wordt ervan beschuldigd Polisario te voorzien van logistieke steun en training. Maar ook de Hezbollah, die gesteund wordt door Iran, ontkent de berichten. Ze wijt de Marokkaanse beschuldigingen aan de “druk” die gezet wordt door de Saoedische regering.

Saoedi-Arabië leeft al lange tijd op gespannen voet met Iran. In een reactie op het Iraans-Marokkaanse conflict zegt Riyad dan ook dat het achter de Marokkaanse beslissing staat. Ook de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein hebben hun steun aan Marokko uitgesproken.