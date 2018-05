Volkssterrenwacht Mira installeert koepel voor nieuwe telescoop

Grimbergen - Een gespecialiseerde firma heeft woensdag met een gigantische kraan een circa 3 ton wegende koepel geplaatst op het dak van de volkssterrenwacht Mira in Grimbergen. In deze koepel, die in de plaats komt van de vorige die in juli 2017 weggehaald werd, wordt volgens de huidige planning midden juni een nieuwe automatische 50 cm-spiegeltelescoop geplaatst.

De vervanging van de koepel en telescoop kadert volgens Mira-woordvoerder Philippe Mollet in de reeks activiteiten die de volkssterrenwacht op touw zet naar aanleiding van haar 50-jarig bestaan. De nieuwe koepel biedt plaats aan 25 tot 30 mensen terwijl er in de vorige Schmidt-koepel slechts 10 tot 15 mensen binnenkonden. Belangrijk is ook dat de nieuwe koepel twee deuren telt in plaats van één wat de doorstroming van bezoekers sterk ten goede zal komen. De nieuwe telescoop is ook veel krachtiger dan de vorige.

De nieuwe koepel kostte circa 80.000 euro en werd grotendeels gefinancierd door de Nationale Loterij. Het prijskaartje voor de nieuwe telescoop bedraagt circa 50.000 euro en werd naast eigen middelen voor de helft bekostigd met de opbrengst van crowdfunding, wat 29.000 euro opbracht. Omdat de crowdfunding meer opbracht dan verwacht kocht Mira ook een zonnetelescoop waarmee ‘vlammetjes rond de zon’ kunnen geobserveerd worden. Mira heeft overigens ook nog een fondsenwerving lopen bij de Koning Boudewijnstichting om onder meer instrumenten te kunnen kopen waarmee bijvoorbeeld studenten proeven kunnen uitvoeren.