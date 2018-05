Mama sloot haar twee peuters op in hete wagen om hen een lesje te leren en liet hen sterven. Nu kent ze haar straf

Haar twee kindjes waren nog maar peuters, toen ze besloot om ze in haar snikhete auto op te sluiten. “Als straf”, want ze waren daar aan het spelen terwijl dat niet mocht. De gevolgen van haar daden waren gruwelijk, want de temperaturen liepen die dag op tot 36 graden Celsius. De kleine kinderen stierven al na enkele minuten. Nu heeft een rechter uit Texas een zware straf uitgesproken voor mama Cynthia Randolph, zo schrijft de Washington Post.

Het was snikheet, toen Cynthia Marie Randolph (25) samen met haar dochtertje Juliet (2 jaar) en zoontje Cavanaugh (16 maanden) op 26 mei 2017 thuis was in Weatherford, Texas. De twintiger had echter geen idee waar haar kindjes waren, en ging minutenlang naar hen op zoek, toen ze de peuters plots zag spelen in haar auto. Ze waren er zelf ingekropen, omdat de deur nog openstond.

En dat maakte hun moeder om een onverklaarbare reden heel boos. Ze gooide de deur van de wagen dicht, om hen te straffen, al ging ze er naar eigen zeggen vanuit dat de kleine kindjes zelf wel uit de wagen zouden raken. Randolph zelf maakte van de gelegenheid gebruik om rustig de koelte van haar huis op te zoeken en naar tv-reeks ‘Keeping Up With The Kardashians’ te kijken, terwijl ze marihuana rookte. Door de roes en de drukke dag dommelde de vrouw echter in slaap, om pas drie uur later wakker te worden. En dat had verschrikkelijke gevolgen, want tegen de tijd dat Randolph immers opnieuw bij haar kinderen ging kijken, reageerden ze niet meer.

Leugens

In plaats van meteen de ambulance te bellen, bedacht de moeder een verhaal dat haar minder schuldig zou doen lijken. Haar eerste bekentenissen bij de politie klonken als volgt: “Ik was de was aan het opvouwen, terwijl mijn kindjes vlakbij in de veranda aan het spelen waren, maar plots waren ze weg. Pas na een half uur had ik ze gevonden in de auto. De deur moet achter hen zijn dichtgevallen”, loog ze.

Maar uit het onderzoek van de politie en de wetsdokter bleek al snel dat haar verhaal niet klopte, omdat uit de autopsie bleek dat de kinderen al veel langer in de auto lagen. Na een drietal andere versies van haar verklaringen gaf ze dan toch de waarheid toe.

Te jong

“De jonge levens van de kinderen zijn hen veel te vroeg ontnomen, nog voor ze de kans hadden om ervan te genieten”, zei openbaar aanklager Abby Placke maandag in de rechtszaal. “Ze handelde doelbewust, en dat bleek ook in dit ellenlange en emotionele proces. Deze tragedie had voorkomen kunnen worden, en daarom verdient Randolph een zware straf”, klonk het.

De rechter volgde het openbaar ministerie en ook de jury vond dat Randolph “schuldig” was aan doodslag door nalatigheid bij kinderen. Voor elke straf krijgt ze een celstraf van 20 jaar.