Speciaal aanklager Mueller wil Trump dagvaarden, en dan zal de president deze vragen moeten beantwoorden

Amerikaans speciaal aanklager Robert Mueller heeft tientallen vragen voor president Trump in het onderzoek naar mogelijke Russische inmenging bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016. Die vragen zijn intussen gelekt, en gepubliceerd door de Amerikaanse krant The New York Times.

Mueller onderzoekt de mogelijke inmenging al bijna een jaar. Hij wil ook president Trump daarover aan de tand voelen, zo blijkt uit de tientallen vragen die gelekt zijn, vragen die Mueller aan Trump wil stellen.

Of Trump zal toezeggen om gehoord te worden, is nog niet duidelijk. Maar de vragen van Mueller, in totaal 49, tonen aan dat de speciale aanklager alleszins wel is voorbereid op een onderhoud met de president. Bovendien zou Mueller in maart al de advocaten van Trump gewaarschuwd hebben dat hij de president mogelijk zou willen dagvaarden. Als dat gebeurt, dan is president Trump verplicht om op de vragen van Mueller te antwoorden.

Volgens The New York Times zouden de antwoorden op de vragen meer licht kunnen werpen op de banden tussen de Amerikaanse president en Rusland. Daarnaast zou ook duidelijk kunnen worden of Trump het Ruslandonderzoek heeft proberen te dwarsbomen.

Immuniteit voor Flynn?

Zo gaat een eerste reeks vragen over Michael Flynn, die gedurende 23 dagen adviseur nationale veiligheid was voor Donald Trump. Flynn was één van de vier legergeneraals die Trump in zijn team had opgenomen, maar hij moest opstappen toen bleek dat hij vicepresident Mike Pence misleid had over contacten met Russen tijdens de verkiezingscampagne.

“Hoe werd de beslissing genomen op Flynn te ontslaan?”, wil Mueller bijvoorbeeld weten. De speciaal aanklager is ook benieuwd of Flynn na zijn ontslag al dan niet immuniteit of vergeving gevraagd heeft.

Of ook: “Wat wist je over het telefoongesprek tussen Flynn en Russisch ambassadeur Sergey Kislyak eind december 2016?”

James Comey

Voormalig FBI-directeur James Comey is eveneens onderwerp van een reeks vragen. Zo is Mueller benieuwd naar de evolutie van Trumps mening over Comey tussen het moment dat Trump verkozen werd (8 november 2016), en de daadwerkelijke inauguratie (20 januari 2017). Het duo leek goed overeen te komen, maar toch ontsloeg Trump Comey na enkele maanden. Ook over wanneer hij besliste dat te doen, waarom hij dat deed en wie daarin een rol heeft gespeeld, stelt Mueller zich vragen.

“Wat was het doel van de tweet van 12 mei?”, wil Mueller ook weten. Die dag zette Trump het volgende op Twitter: “James Comey kan maar beter hopen dat er geen opnames bestaan van onze conversaties vooraleer hij dingen aan de pers gaat lekken”.

James Comey better hope that there are no "tapes" of our conversations before he starts leaking to the press! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 12, 2017

En natuurlijk is hij ook benieuwd naar wat Trump vond van de hoorzitting van Comey in de Amerikaanse Senaat, of naar wat het doel was van de telefoontjes naar Comey op 30 maart en 11 april 2017.

Mueller wil ook weten wat de reden was van de voortdurende kritiek op James Comey.

Waarom publieke kritiek?

Ook minister van Justitie Jeff Sessions, wiens ontslag Trump ooit geweigerd heeft, weet Mueller te boeien. “Wat heb je geprobeerd om hem van gedacht te doen veranderen?”, wil Mueller weten, alsook “Waarom heb je hem publiek bekritiseerd in juli 2017?”.

De laatste reeks vragen moeten een meer algemeen beeld schetsen van wat Trumps wist van eventuele Russische inmenging. Volgens The New York Times is deze vraag daarbij cruciaal: “In hoeverre was je tijdens de campagne op de hoogte van hacking door Rusland, van bepaald misbruik van sociale media, of van andere daden die specifiek gericht waren op jouw campagne?”.

U kunt de volledige lijst van vragen, inclusief duiding, terugvinden op de website van The New York Times.

Trump zelf is alleszins niet te spreken over het feit dat de vragen gelekt zijn. Op Twitter uit hij zijn ongenoegen. Hij noemde het lek onder andere “schandalig”.

So disgraceful that the questions concerning the Russian Witch Hunt were “leaked” to the media. No questions on Collusion. Oh, I see...you have a made up, phony crime, Collusion, that never existed, and an investigation begun with illegally leaked classified information. Nice! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 1, 2018

Voormalig FBI-directeur Robert Mueller werd vorig jaar aangesteld als speciaal onderzoeker om uit te zoeken of en hoe Rusland de Amerikaanse verkiezingen van 2016 zou beïnvloed hebben en of die een effect gehad hebben op de verrassende overwinning van Trump. Trump zelf ontkent dat er Russische inmenging is geweest.