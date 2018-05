Voor het eerst sinds zijn ontslag bij VRT: nieuw project voor Bart De Pauw

Bart De Pauw gaat aan de slag bij Katoen Natie, van ondernemer Fernand Huts. De bekende presentator, die vorig jaar door de VRT ontslagen werd, werkt nu het kunstproject Vossen uit voor Huts.

Antwerps ondernemer Fernand Huts pakt komend weekend uit met een groot cultuurproject. "Vossen" is een fietsroute doorheen het Waasland die langs allerlei tentoonstellingen zal lopen. De moderne audiovisuele invulling ervan, zal verzorgd worden door...Bart De Pauw en zijn voormalige productiehuis Koeken Troef!.

"Het bleek een perfecte combinatie", zegt Katarina Van Cauteren van Katoen Natie. "We hebben een unieke kans gekregen doordat men bij Koeken Troef! wat extra tijd had, waardoor we met hem in zee zijn kunnen gaan. En we die unieke creativiteit van het hele Koeken Troef-team hebben kunnen gebruiken."

Het is het eerste project dat de bekende presentator en scenarist doet sinds hij in november vorig jaar door VRT werd ontslagen wegens grensoverschrijdend gedrag. De tv-maker stuurde op 10 november 2017 zelf een videoboodschap de wereld in met de melding dat de VRT daarom de samenwerking met hem had stopgezet.