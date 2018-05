Vrede met Noord-Korea staat niet gelijk aan vertrek Amerikaanse soldaten, zegt Seoel

Indien er een vredesverdrag komt met Noord-Korea wil dat niet zeggen dat de tienduizenden Amerikaanse soldaten die momenteel in Zuid-Korea gestationeerd zijn, zullen vertrekken. Dat heeft de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in woensdag gezegd. Hij zet daarmee een presidentieel raadgever op zijn plaats die had gesuggereerd dat de Amerikaanse aanwezigheid na ondertekening van zo’n verdrag nog “moeilijk te verantwoorden” zou zijn.

“De Amerikaanse troepen in Korea kaderen in de alliantie tussen Zuid-Korea en de Verenigde Staten. Dat heeft niets te maken met het al dan niet ondertekenen van een vredesverdrag”, verklaarde Moon. Hij verwijst daarmee naar het bilaterale akkoord tussen beide landen dat voorziet in de aanwezigheid van 28.500 Amerikaanse militairen in Zuid-Korea.

De precisering van Moon komt er nadat een presidentieel raadgever openlijk had gesuggereerd dat de aanwezigheid van Amerikaanse soldaten, mariniers en piloten in vraag zou worden gesteld moest er effectief een vredesverdrag worden afgesloten met Pyongyang. De raadgever, Moon Cung-in, schreef in het blad Foreign Affairs namelijk dat het behoud (van de Amerikaanse troepen) in Zuid-Korea na de ondertekening van een vredesakkoord “moeilijk te verantwoorden” zou zijn. Moon Cung-in kreeg inmiddels van de Zuid-Koreaanse president de instructie om “geen verwarring te zaaien”.