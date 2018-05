Minder stakers bij Air France

De stakingsbereidheid onder personeel van Air France is tanende nu de deadline over een stemming onder personeel over arbeidsvoorwaarden dichterbij komt. De actie van donderdag kan rekenen op de steun van iets minder dan 19 procent van de vliegers, zo verwacht de maatschappij. Daarnaast is 18 procent van het cabinepersoneel bereid tot acties en een tiende van de medewerkers op de grond.

De maatschappij denkt dat al met al in totaal 85 procent van de vluchten zal plaatsvinden, op de lange afstand is dat 78 procent. Eerdere acties hadden invloed op een kwart van de vluchten. Toen was tot een derde van het personeel nog bereid tot een werkonderbreking over te gaan.

De medewerkers van Air France eisen per direct een stevige loonsverhoging en staken om hun eis kracht bij te zetten. Het aanbod van Air France gaat voor de actievoerende medewerkers niet snel genoeg.

Het personeel heeft tot vrijdag de tijd om zijn mening te geven over het voorstel van de maatschappij. Air France-KLM-topman Jean-Marc Janaillac zei eerder zijn lot aan de uitslag van de stemming onder het personeel te verbinden.

De bonden eisen een opslag van 5,1 procent meteen dit jaar. De directie biedt een opslag van 7 procent in stappen aan, over een periode van 4 jaar.