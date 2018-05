Frans wonderkind in de hoek waar de klappen vallen: exit bij Manchester United en mogelijk geen WK-selectie

Anthony Martial lijkt op weg naar de uitgang op Old Trafford. De Franse miljoenenaankoop van de ‘Red Devils’ zit meer op de bank dan hem lief is en flirtte al meermaals met andere Europese topclubs. Bovendien weigert Martial zijn contract te verlengen.

Manchester United verraste in de zomertransferperiode van 2015 door maar liefst 49 miljoen euro - los van 30 miljoen aan latere bonussen - neer te tellen voor Martial. Een erg hoog bedrag voor een toen negentienjarige Fransman met roots in Guadeloupe, die pas in de tweede helft van het seizoen 2014-2015 echt belangrijk werd voor AS Monaco. De Franse linksbuiten kon de verwachtingen nooit echt inlossen en ondanks zijn negen competitiedoelpunten dit seizoen, was hij slechts zeventien keer titularis. De komst van Alexis Sanchez in januari zit daar zeker voor iets tussen.

Martial kreeg onlangs een voorstel van Manchester United om zijn contract, dat nog tot 2019 loopt, te verlengen. De Fransman weigerde dat echter. Enerzijds omdat Mourinho hem geen basisplaats kan garanderen in de toekomst, anderzijds omdat hij in de belangstelling staat van enkele Europese topclubs. Ondermeer Tottenham, Bayern München, Atletico Madrid en Juventus zouden hengelen naar zijn diensten. Ook nieuwbakken Spaans kampioen Barcelona zou zeer gecharmeerd zijn en een bod van 60 miljoen euro willen uitbrengen voor Martial.

Stamford Bridge

Nu is er volgens The Telegraph nog een extra kaper op de kust gekomen en het is een concurrent van de ‘Mancunians’. Chelsea wil volgend seizoen een nieuwe weg inslaan. Manager Antonio Conte trekt bijna zeker de deur achter zich dicht en ook in de spelerskern mogen grondige wijzigingen verwacht worden. Eigenaar Roman Abramovich liet al merken dat hij deze zomer niet op een euro zal kijken om van Chelsea opnieuw een gedoodverfde titelkandidaat te maken. Nu Michy Batshuayi en de Braziliaan Kenedy de club waarschijnlijk zullen verlaten, heeft de Londense club nieuwe krachten nodig vooraan.

De kans dat Martial naar een andere club in de Premier League trekt, is echter klein. Mourinho heeft al laten verstaan dat hij absoluut niet van plan is om een speler met zo’n kwaliteiten naar een titelconcurrent te laten vertrekken.

Twijfels voor WK

Als een van de grootste talenten van het Franse voetbal, deed Martial de hoop van zijn thuisland opflakkeren op een nieuwe gouden generatie die in de voetstappen zou treden van die met Thierry Henry en Zinédine Zidane. Toch is het lang niet zeker dat Martial zal schitteren voor ‘Les Bleus’ op het WK in Rusland. In Frankrijk heerst er grote ongerustheid dat hij door een gebrek aan matchritme zijn niveau niet zal kunnen halen. In een recente poll van France Football verwachtte amper 46 procent dat Martial in de selectie zal zitten voor het WK.

Voor Frans bondscoach Didier Deschamps maakt het niet veel uit welke keuze Martial maakt. “Ik geef spelers geen advies over hun keuzes”, vertelde hij. Toch zal Deschamps eerder geneigd zijn om voor Martial te kiezen als hij meer minuten zou maken bij zijn club. De coach zit met een luxeprobleem op de linkerflank. Florian Thauvin, Dimitri Payet en Nabil Fekir doen het immers allemaal zeer goed bij hun clubs.