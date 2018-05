Frituur beschoten in Deurne

Deurne - Een frituur in het Antwerpse district Deurne is vermoedelijk in de nacht van dinsdag op woensdag door onbekenden onder vuur genomen. De uitbaters verwittigden woensdagmiddag de politie dat het erop leek alsof er iets door de ramen van de frituur was gegooid, maar nader onderzoek bracht aan het licht dat het om kogelinslagen gaat. De zaak was in ieder geval gesloten toen het gebeurd is.

De federale gerechtelijke politie en het labo kwamen ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen wanneer de feiten zich precies hebben afgespeeld en wie of wat er geviseerd werd.

Het Antwerpse parket spreekt zich voorlopig niet uit over het eventuele motief, het is dus niet bekend of er mogelijk een verband is met het drugsgeweld van de voorbije maanden in het Antwerpse.

Foto: sare