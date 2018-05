Colruyt stopt boycot Nestlé: “Alle producten snel opnieuw in de winkelrekken”

Bij Colruyt wordt woensdagnamiddag tevreden gereageerd op het bereikte akkoord tussen voedingsconcern Nestlé en de Europese inkoopgroep Agecore waartoe ook de Belgische supermarktketen behoort. Colruyt bevestigt dat hiermee de boycot tegen Nestlé van de baan is en alle normale producten van het voedingsconcern binnenkort weer gewoon in de winkelrekken zullen liggen.

“Wij zijn blij dat we eruit gekomen zijn”, zegt woordvoerster Hanne Poppe. Meer details over de overeenkomst wil de winkelketen voorlopig niet kwijt. Ook informatie over het precieze aantal producten van Nestlé die als gevolg van het conflict werden geboycot, wordt niet vrijgegeven.

De woordvoerster kan wel bevestigen dat alle normale producten binnenkort opnieuw bij Colruyt te koop zullen zijn, al kan ze er geen timing op plakken. “Het is zo dat wij inderdaad een aantal referenties niet meer hebben bijbesteld waardoor er even niets meer in de rekken lag van die specifieke producten. Dat proces wordt nu opnieuw opgestart, zowel bij Nestlé als bij ons, maar neemt waarschijnlijk wel nog wat tijd in beslag”, aldus Poppe.

Nestlé meldde woensdag zelf dat het een “evenwichtige overeenkomst” had bereikt met Agecore, een verbond van zes Europese supermarktketens die, door hun krachten te bundelen, meer wilden kunnen wegen op prijsonderhandelingen met leveranciers zoals Nestlé. De inkoopgroep wordt aangevoerd door de Duitse supermarktgroep Edeka en bestaat verder nog uit het Belgische Colruyt en de ketens Coop (Zwitserland), Intermarché (Frankrijk), Conad (Italië) en Eroski (Spanje).