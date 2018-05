Zestiger bekent moord op jonge vrouw en vroor deel in om op te eten: “Om te proeven”

Een Oostenrijkse man heeft toegegeven dat hij een vrouw heeft vermoord, haar lichaam heeft gedumpt en een deel heeft bewaard in de vriezer om “te proeven”. Dat heeft een woordvoerder van de Oostenrijkse justitie woensdag meegedeeld.

De zaak kwam in april aan het licht toen een visser het torso van een vrouw vond in het meer Neusiedl nabij Rust, een dorp ten oosten van Wenen.

De verdachte vertelde de politie dat hij de vrouw eind maart vermoordde tijdens een ruzie in zijn appartement. Hij sneed het lijk in stukken en ontdeed er zich van.

De man, die geboren werd in 1955, werd amper twee jaar geleden vrijgelaten uit een instelling voor mentaal gestoorde gedetineerden. Hij heeft een verleden wat betreft seksueel geweld, zei woordvoerster Verena Strnad op een persconferentie in Eisenstadt.

Foto: AFP

Lichaamsdelen in het water gedumpt

De politie probeert momenteel nog de vrouw, die tussen 25 en 30 jaar oud was, te identificeren. Het wordt niet uitgesloten dat ze afkomstig is uit Slovakije.

Volgens de onderzoekers zou de man haar hebben leren kennen niet ver van het Weense station en bestaat de mogelijkheid dat ze hem haar echte naam niet vertelde. “Hij sneed haar in stukken en dumpte die in het water.”

Nadat de stukken werden ontdekt, kwamen de speurders erachter dat een hut in de buurt eigendom was van een voormalige crimineel. In zijn appartement vonden ze geen DNA van het slachtoffer, maar wel een deel van het lichaam in de vriezer. “Hij zei dat hij overwoog om het later op te eten.”