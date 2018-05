Van spelen met de reserven tot schitteren in de Bundesliga op dezelfde dag: deze speler maakte het mee

De twintigjarige Ridle Baku zal zijn debuut voor Bundesliga-club Mainz niet snel vergeten. ’s Morgens zat hij nog op de bus naar Freiburg om met het tweede elftal van Mainz te spelen. Hij werd van de bus geplukt om met de eerste ploeg tegen Red Bull Leipzig aan te treden. Zijn ploeg haalde het met 3-0, mede door een doelpunt van Baku.

Het gaat Mainz niet voor de wind dit seizoen in de Bundesliga. De club staat onderaan en zou - voor dit weekend - na het seizoen nog een degradatie-eindronde moeten spelen om zijn vel te redden. Een wedstrijd tegen de nummer zes in de stand, RB Leipzig, geeft dan niet veel hoop op puntengewin. Maar dat was zonder de Duits-Congolese youngster Ridle Baku gerekend.

Baku zat zondagmorgen op de bus naar Freiburg om met het tweede elftal van Mainz aan te treden. Plots kreeg hij het bericht dat hij met de eerste ploeg moest aantreden. “Ik moest aan het eerste tankstation uitstappen”, vertelde Baku aan Frankfurter Allgemeine. “Ik had eerst geen flauw idee waar ik was beland, maar na een tijdje kwam team manager Darius Salbert me oppikken en een paar uur later stond ik in het stadion.”

De eerste wedstrijd van Baku in de Bundesliga werd een groot succes. Hij startte in de basis en schitterde in een rechtstreeks duel met de Senegalese topper Naby Keita. De middenvelder legde meer dan elf kilometer af, verstuurde de meeste succesvolle passes voor zijn ploeg (21) en als klap op de vuurpijl maakte hij het derde doelpunt.

Door de 3-0 overwinning komt Mainz weg van de plaats die hen veroordeelde tot de degradatie-eindronde. Baku was uiteraard dolgelukkig. “Ik weet niet wat te zeggen”, vertelde hij na het laatste fluitsignaal. “Het kon vandaag echt niet beter lopen dan dit voor mij.”