270 Britse vrouwen overleden aan borstkanker door computerfout

Door een mankement in het computersysteem kregen 450.000 Britse vrouwen te laat hun oproep voor hun borstkankerscreening. “Dat kostte allicht 270 vrouwen het leven”, zegt gezondheidsminister Jeremy Hunt.

Zoals bij ons krijgen vrouwen in Groot-Brittannië een oproep om naar de borstkankerscreening te gaan. Die oproepen worden opgesteld en verstuurd middels een computerprogramma. Nu blijkt dat door een fout in dat programma 450.000 Britse vrouwen te laat of geen oproep hebben gekregen voor hun screening.

Jeremy Hunt. Foto: AP

Gezondheidsminister Jeremy Hunt bood vandaag zijn excuses aan “voor deze hartverscheurende fout” en deze “administratieve incompetentie van onze volksgezondheid.”

Door de computerfout zijn tussen 250 en 270 vrouwen aan borstkanker overleden die mits een correcte screening allicht wel nog konden worden gered.

De computerfout dateert al van 2009 maar is pas recent aan het licht gekomen. De oorzaak zou liggen bij een fout in het algoritme van het computerprogramma. Pas in januari dit jaar rezen de eerste vermoedens van een mogelijke computerfout. Nu is er zekerheid. Er rijzen grote vragen waarom dit schandaal nu pas aan het licht komt.

Begin zeventig

De Britse gezondheidsraad is een onderzoek gestart. Ze willen achterhalen welke vrouwen juist hun oproep misten, hoeveel doden dit juist kostte en of er compensatie mogelijk is voor vrouwen die ondertussen ziek zijn geworden.

Het zou vooral gaan om vrouwen die vandaag begin zeventig zijn. Zij krijgen alvast een oproep voor de screening en zij kunnen nu al contact opnemen met een hulpcentrum.