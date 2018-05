From Belgium with Love of toch maar Red Devils on a Mission? Versier zelf de spelersbus van de Rode Duivels

De wereldvoetbalbond FIFA lanceerde donderdag op zijn website een ludiek initiatief. Net als in 2014 voor het WK in Brazilië kan het publiek stemmen welke slogan er op de spelersbus van hun favoriete land te vinden zal zijn tijdens het WK in Rusland. Voor ons land kan er uit drie Engelstalige opties worden gekozen. Be Fast Be Good Be Belgium, From Belgium with Love en Red Devils on a Mission zijn de mogelijkheden. Stemmen kan nog tot en met 14 mei.

Stem hier op uw slogan naar keuze.