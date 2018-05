Twee rijstroken dicht na ongeval met drie vrachtwagens op E17 in Haasdonk: “Verliestijd loopt enorm op”

Door een ongeval met drie vrachtwagens op de E17 in Haasdonk, is de snelweg richting Antwerpen over twee rijstroken versperd. “De verliestijd loopt enorm snel op”, zo meldt het Vlaams Verkeerscentrum.

“Het is momenteel al een uur aanschuiven vanaf Sint-Niklaas-centrum”, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. “Aangezien het verkeer er maar over één rijstrook kan, verloopt de avondspits er tergend traag”, klinkt het nog.

Aangezien er één vrachtwagen moet getakeld worden, blijven de rijstroken er nog een tijdje geblokkeerd. “We kunnen momenteel nog niet voorspellen hoe lang de takelwerkzaamheden zullen duren”, zegt Bruyninckx, die aanraadt om de E17 tussen Sint-Niklaas en Haasdonk voorlopig te vermijden.

Omrijden

Indien je van Gent naar Antwerpen moet, rij je best via de R4-Oost en de E34. Van Gent naar Hasselt rij je best via Brussel. Vanuit Sint-Niklaas wordt aangeraden om de N16 (Temse brug) en de A12 in Antwerpen te nemen. “Maar hou ook via deze routes rekening met files”, zo klinkt het nog.