Makelaarsbureau ontkent geruchten:“20 miljoen euro voor Kalu? Spits van 10 miljoen voor Anderlecht? Onzin!”

Het makelaarsbureau dat de Nigeriaanse spelers Samuel Kalu (20) en Hilary Gong (19) vertegenwoordigt, heeft gereageerd op de nieuwsberichten die over de twee spelers verschenen zijn. Gent zou een bod van 20 miljoen euro van Monaco hebben ontvangen voor Kalu en Anderlecht zou 10 miljoen euro overhebben voor Gong van het Slowaakse Trencin. “Het is fake news”, meldde het bureau aan Het Nieuwsblad.

“Tegenwoordig is er een urgentie om als eerste met nieuws naar buiten te komen en veel voetbalwebsites nemen dat over. Het zogenaamde bod van 20 miljoen euro van Monaco op Kalu en dat van Anderlecht op Hillary Gong is fake news”, vertelde makelaar Tony Harris. “Maar jullie namen wel de moeite om het te checken.”

Het makelaarsbureau bevestigt wel dat veel Belgische en Nederlandse topclubs de flankspeler Hilary Gong intensief volgen, maar er is nog geen sprake van een concreet bod.