Vrouw eist 3.500 euro van buurvrouw voor aanval met keukenmes

Tongeren - Een vrouw uit Bree die met een mes werd bedreigd door haar buurvrouw, eist een schadevergoeding van maar liefst 3.500 euro. Volgens haar advocaat lijdt de vrouw sinds de bedreiging aan een emotioneel stresssyndroom en moet ze sinds juni 2016 door de gebeurtenis anti-stressmedicatie pakken. Het openbaar ministerie vroeg voor de beklaagde een gevangenisstraf van drie maanden met probatie-uitstel en een boete van 600 euro.

De inwoners van een doodlopende straat in Bree leven al geruime tijd op gespannen voet met de buurvrouw die zich woensdagmorgen moest komen verantwoorden voor de feiten van juni 2016. Zelf kwam ze niet opdagen en stuurde ze haar advocaat met een ziekte-attest naar de rechtbank.

De vrouw moest voor de rechter komen, omdat ze de moeder van een jongen bedreigde met een keukenmes, nadat ze rakelings met haar auto langs haar zoontje en een spelend vriendje reed. De jongen was toen zo geschrokken en liep wenend naar zijn moeder die verhaal ging halen bij haar buurvrouw. Die gooide eerst de voordeur dicht in het gezicht van de moeder. Toen die bleef aanbellen, opende ze de deur en maakte ze drie steekbewegingen met een groot keukenmes in de richting van de moeder.

Sindsdien heeft de moeder last van emotionele stress, omdat ze dagelijks met de buurvrouw geconfronteerd wordt. Die stress zorgde ervoor dat ze zeven dagen niet kon gaan werken en sindsdien aan de anti-stress medicatie zit. “Mijn cliënt woont in een verziekte buurt. Het is een doodlopende smalle straat zonder voetpad en de buren maken constant ruzie over de geparkeerde auto’s in de straat”, zo verdedigde de advocaat van de vrouw die terecht stond voor het verboden wapenbezit.

Ook de rechter stelde zich vragen bij de hoge schadevergoeding die de getraumatiseerde vrouw vroeg. Hij maakte de opmerking dat een toekenning van die schadevergoeding de situatie in de straat mogelijk zou verergeren.

Vonnis op 30 mei.