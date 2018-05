Fietser (18) in levensgevaar na aanrijding door vrachtwagen

Een 18-jarige fietser is in de nacht van maandag op dinsdag levensgevaarlijk gewond geraakt toen hij met zijn fiets werd aangereden door een vrachtwagen.

Het ongeval gebeurde rond 3.30u op de Liersebaan, ter hoogte van het kruispunt met de Herentalsebaan op de grens tussen Viersel en Massenhoven. De vrachtwagen reed richting Ranst en de fietser richting Zandhoven. Volgens onze informatie zou de fietser plots de baan hebben overgestoken en kon de chauffeur een aanrijding niet vermijden. De chauffeur, die voor een firma uit Nijlen reed, was in shock. De fietser zou twee dagen na het ongeval nog steeds in levensgevaar verkeren en kon nog niet worden verhoord. De politiezone ZaRa (Zandhoven en Ranst) onderzoekt de omstandigheden van het ongeval.

De plaats waar het ongeval gebeurde, ligt al langer onder vuur omdat de infrastructuur voor fietsers er zwaar te wensen overlaat. Een heraanleg van de gewestweg staat op de planning, maar zal nog jaren op zich laten wachten.