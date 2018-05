Moeder van vermoedelijke seriedoder zag haar zoon 15 jaar niet, maar gelooft in zijn onschuld

De moeder van de verpleger die verdacht wordt van de moord op 21 patiënten gelooft rotsvast in de onschuld van haar zoon. Rita de Floreffe zegt in een interview met de Sudpresse-kranten dat haar zoon geen slechte bedoelingen kon hebben. “Hij zou het alleen doen om het leed van zijn patiënten te verkorten.”

De verpleger die in de Franstalige media alleen bekend is onder zijn voornaam, Frédéric, werd in september vorig jaar opgepakt onder verdenking van de moord op 21 patiënten. Het nieuws lekte pas deze week uit. Frédéric (43) werkte jaren als verpleger in een rusthuis in Meux (Namen) waar hij de meeste van zijn slachtoffers gemaakt zou hebben door bejaarde bewoners een dodelijke dosis insuline te geven. De zaak doet erg denken aan die van de Wevelgemse ‘Diaken des Doods’ Ivo Poppe, die onlangs door het Hof van Assisen in Brugge veroordeeld werd tot 27 jaar cel.

Zijn moeder Rita wist pas op 8 oktober vorig jaar wat er met Frédéric aan de hand was, ongeveer een maand na het aanhoudingsbevel tegen haar zoon. De band tussen Frédéric en zijn moeder was onbestaande. De twee hadden al 15 jaar geen contact meer. “Ik moest het vernemen van zijn schoonbroer, nadat die verhoord was door de onderzoeksrechter. Zijn vrouw vertelde me niets”, zegt Rita in de Franstalige pers.

Huwelijksproblemen en depressie

Volgens diezelfde schoonbroer ging het slecht met Frédéric voor zijn arrestatie. Frédéric zou lijden aan een depressie die hij met medicijnen probeerde te onderdrukken. De verpleger maakte lange uren in het rusthuis en sliep er soms zelfs om dichter bij zijn patiënten te zijn. Volgens de schoonbroer werkte Frédéric die lange uren om de dure levensstijl van zijn vrouw te bekostigen. Zij zou zijn leven helemaal controleren. “Hij ging vroeger duiken in een club in Namen, maar de laatste tijd had hij helemaal geen sociaal contact meer. Hij startte verschillende keren de echtscheidingsprocedure op, maar ging er niet mee door”, vertelt Frédérics schoonbroer.

De verpleger zou uiteindelijk zijn eigen veiligheid bewust in gevaar gebracht hebben. “Op een dag spoot hij koud water op de remmen van zijn auto, waardoor ze niet meer functioneerden. Hij goot ook water in de brandstoftank van zijn wagen”, zegt de schoonbroer van de beschuldigde verpleger.

Herstelde moederband

De opsluiting van Frédéric zorgde ervoor dat het contact tussen moeder en zoon terug werd hersteld na jaren van familiale spanningen. Na een eerste bezoek in de gevangenis is Rita vastbesloten om haar zoon te steunen en is van plan hem 3 tot 6 keer per week te bezoeken. “Sinds ik hem achter tralies zag, zo tam als een schaap, is hij terug mijn jongen geworden”, vertelt ze.

Iedereen die haar zoon een moordenaar noemt, wijst ze op het feit dat het vonnis nog niet uitgesproken is.“Mensen maken geen enkel onderscheid tussen een beschuldiging en een veroordeling,” zegt ze. “Ik wil dat dit allemaal stopt. Ik wil de beschuldigingen niet aanhoren maar ik zal mijn zoon verdedigen.”