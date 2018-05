Computerfout bij borstkankerscreening kortte mogelijk leven in van honderden vrouwen

In Groot-Brittannië heeft een fout in een computeralgoritme ervoor gezorgd dat tienduizenden vrouwen over een lange periode geen uitnodiging kregen om deel te nemen aan een preventief onderzoek naar borstkanker. Dat heeft mogelijk het leven danig ingekort van 135 à 270 vrouwen, zo zei de Britse minister van Gezondheid Jeremy Hunt aan het parlement.

Tussen 2009 en 2018 zouden als gevolg van een fout in het computersysteem 450.000 vrouwen van 68 à 71 jaar niet uitgenodigd zijn geweest voor een screening, aldus de minister. “Het is in dit stadium niet duidelijk of de laattijdige diagnoses voor vermijdbare schade of doden heeft gezorgd”, voegde hij er aan toe. Hunt schat niettemin dat de fout mogelijk het “leven heeft ingekort van 135 à 270 vrouwen”.

De minister heeft intussen een onafhankelijk onderzoek bevolen dat meer licht moet werpen op de zaak.

In Engeland worden vrouwen van hun 50ste tot hun 70ste levensjaar automatisch om de drie jaar uitgenodigd om deel te nemen aan een borstkankerscreening.