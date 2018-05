Fellaini geeft criticaster lik op stuk: “Hoe kan iemand die op kinderen spuwt mij in vraag stellen?”

Marouane Fellaini heeft in een interview met Sport/Voetbalmagazine uitgehaald naar analist en voormalig Liverpool-verdediger Jamie Carragher. De 30-jarige Rode Duivel geeft daarmee een antwoord op de kritiek van Carragher waarvan hij regelmatig het slachtoffer was.

Marouane Fellaini en Jamie Carragher zijn niet de beste vrienden. De twee hadden al vaker harde woorden omdat de Rode Duivel een van de favoriete mikpunten is voor het kritische oog van Carragher. Hun vete begon twee jaar geleden toen Carragher in een column voor de Daily Mail vernietigend uithaalde naar Fellaini. Hij bekritiseerde de fysieke speelstijl van de Rode Duivel en noemde hem “een gevaar in de ergste zin van het woord.” Carragher herhaalde zijn kritiek nog eens na een elleboogincident van Fellaini met Robert Huth van Stoke City en zei toen: “Ik hoop dat we zijn ellebogen nooit nog in de Premier League zullen zien.”

Fellaini zelf heeft nu opnieuw een aanval geplaatst aan het adres van Carragher. “Hoe kan iemand zoals Jamie Carragher mij nu in vraag stellen?”, vroeg Fellaini zich af. “Die man heeft op een jong meisje gespuwd na Manchester United - Liverpool.”

Fellaini refereert daarmee naar een incident eerder dit jaar. Na de wedstrijd reden twee fans van Manchester United, een man en zijn dochter, plots naast Jamie Carragher op de terugweg van Old Trafford. De United-fan jende de 40-jarige Carragher terwijl zijn dochter, die in de passagierszetel zat, het voorval filmde. Toen het potje van de voormalig Engels international overkookte, spuwde hij door het raam en in het gezicht van het 14-jarig meisje. Carragher werd voor dat spuwen geschorst door zijn werkgever SkySports.

Video: Guardian News

Fellaini heeft naar eigen zeggen altijd met de kritiek kunnen leven. “Ik heb het enkel moeilijk gehad toen ze overdreven. Op andere momenten heeft de kritiek mij geholpen om mezelf uit te dagen en beter te worden. Je wil gewoon bewijzen dat ze fout zitten”,besluit Fellaini.

