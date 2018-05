Oprichter partij Islam aan de deur gezet door werkgever: “Uitspraken haaks op de waarden van ons bedrijf”

Anderlecht - Redouane Ahrouch, oprichter en sterke man van de partij Islam, is ontslagen door de Brusselse openbaarvervoersmaatschappij MIVB. Dat bevestigt woordvoerder An Van hamme aan Nieuwsblad.be.

Begin april raakte bekend dat de partij Islam zich bij de komende gemeenteraadsverkiezingen al in minstens 28 gemeenten zou presenteren aan de kiezers. De sterkhouder en het uithangbord van de partij is Redouane Ahrouch, gemeenteraadslid in Anderlecht en buschauffeur bij de MIVB.

De ultieme doelstelling van partij Islam? Een honderd procent islamitische staat. Maar het meest controversiële voorstel van de partij is ongetwijfeld de scheiding van mannen en vrouwen op het openbaar vervoer. Het leverde de partij niet alleen extra publiciteit op, maar veroorzaakte ook de nodige controverse.

LEES OOK. De man achter de Islam-partij: hameren op respect voor anderen, maar wel veroordeeld voor huiselijk geweld

Die controverse komt Ahrouch nu duur te staan. Zijn werkgever MIVB heeft woensdag namelijk besloten om de arbeidsovereenkomst met hem te verbreken. “Zijn publieke uitspraken stroken niet met de waarden van de MIVB”, zegt woordvoerder An Van hamme aan Nieuwsblad.be. “Iedereen heeft natuurlijk het recht op vrije meningsuiting. Maar omdat de man sterk wordt geassocieerd met ons bedrijf, is het moeilijk om ons te distantiëren van zijn uitspraken. Ondanks een laatste gesprek met hem, zagen we ons woensdag toch genoodzaakt om een einde te stellen aan de arbeidsovereenkomst.”