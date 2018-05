Bejaarde ligt weken dood in huis, zoon (51) opgepakt

De Nederlandse politie heeft woensdagmiddag de 51-jarige zoon aangehouden van een 84-jarige man uit Nuenen (nabij Eindhoven) die wekenlang dood in zijn huis heeft gelegen. De man is verdacht omdat hij na het overlijden van zijn vader nog bij hem in huis kwam en hem daar heeft laten liggen. Dat bevestigt een politiewoordvoerder.

De politie gaat ervan uit dat de man op natuurlijke wijze is gestorven. Er zijn tot dusver geen aanwijzingen voor een misdrijf.

Wetsdienaars vonden de dode man zondagmiddag nadat in de buurt argwaan was ontstaan omdat hij al lang niet meer was gezien. Een buurtbewoonster sloeg alarm omdat er veel vliegen voor het raam van zijn appartement zaten.

De verdachte zoon heeft geen vaste woon- of verblijfplaats en is in Eindhoven aangehouden.