Nederlandse premier Rutte wijst “oneerlijk” begrotingsvoorstel EU-Commissie af

De Nederlandse minister-president Mark Rutte wijst de Europese meerjarenbegroting 2021-2027, zoals die woensdag door de Commissie werd voorgesteld, af. Hij vindt dat de rekening voor Nederland te hoog oploopt, terwijl de lasten bovendien niet rechtvaardig verdeeld zouden zijn. Rutte wierp zich de voorbije maanden op tot de voortrekker van een groep landen die ijveren tegen een verhoging van de nationale bijdrages.

De Commissie stelt een meerjarig financieel kader (MFK) van 1.279 miljard euro voor. Dat komt overeen met 1,11 procent van het Europese bruto nationaal inkomen (bni), tegenover 1,03 procent voor de lopende meerjarenbegroting. Ook al benadrukt de Commissie dat het nog veel te vroeg is om te bepalen hoe hoog (of laag) de rekening voor elke afzonderlijke lidstaat zal zijn, laat de Nederlandse premier Rutte al weten dat het voorstel “voor Nederland geen acceptabele uitkomst is”.

“Nederland vindt dat met het voorstel van de Commissie de rekening voor Nederland te hoog oploopt. Ook andere landen worden hierdoor geraakt”, zegt hij in een mededeling. “Een kleinere EU als gevolg van brexit moet ook een kleinere begroting betekenen. Dat vraagt om scherpere keuzes en bezuinigingen.”

Bovendien worden de lasten in het voorstel niet rechtvaardig verdeeld, betoogt Rutte. “Nederland wordt economisch al hard geraakt door de brexit, daar legt dit MFK-voorstel nu een onevenredig hoge rekening bovenop. De Commissie erkent dat de landen die de grootste lasten dragen een compensatie verdienen, maar biedt daar alleen een tijdelijke oplossing voor met aflopende kortingen. Dit is geen oplossing voor het onderliggende probleem van oneerlijke lastenverdeling.”

Foto: Monasse Thierry/ANDBZ/ABACA

Besparingen

Rutte wierp zich de voorbije tijd op als voortrekker van een groep landen, met ook Oostenrijk, Denemarken en Zweden, die blijven ijveren tegen een verhoging van de nationale bijdrages. De Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz zei dat zijn land eveneens het voorstel verwerpt omdat “de last voor de nettobetalers te zwaar is”. Op Twitter pleitte ook de Deense premier Lars Lokke Rasmussen voor een kleinere Europese begroting.

Frankrijk zit helemaal in het andere kamp, van de landen die meer geld in de Europese pot willen stoppen. Het mag dan ook niet verbazen dat de Fransen niet opgezet zijn met de voorgestelde besparingen in het landbouwbudget. “Zo’n drastische, massieve en blinde besparingen zijn gewoonweg onvoorstelbaar”, zegt het ministerie van Landbouw in een mededeling. De Commissie wil ongeveer 5 procent besparen in het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), maar volgens Parijs bedreigt die ingreep heel wat landbouwbedrijven in hun voortbestaan.

In België heeft premier Charles Michel nog niet gereageerd. Donderdag spreekt hij in het Europees Parlement, ongetwijfeld zal daar van gedachten worden gewisseld over het meerjarig financieel kader. In ieder geval staan er het komende jaar intense begrotingsonderhandelingen op de agenda voor de lidstaten en het Europees Parlement, waarvan de goedkeuring van het uiteindelijke begrotingsakkoord vereist is. Mark Rutte belooft zich alvast “hard (te) maken voor een moderne begroting waarin de lasten eerlijk worden verdeeld”.