Klant klaagt over eten, maar moet dat bekopen met klappen van de kok

In een restaurant in Duitsland heeft een 29-jarige man slaag gekregen van de kok nadat hij over het eten had geklaagd.

Een klant bestelde een pizza in een restaurant in Stadtallendorf, een stad in de Duitse deelstaat Hessen. Na afloop van zijn maaltijd ging de ontevreden klant zijn beklag doen over de kwaliteit van de pizza bij de kok van het restaurant. Die nam het commentaar niet hartelijk in ontvangst en sloeg de klant, na hem te bedreigen, meermaals met zijn vuist tegen het hoofd. Dit meldde de Duitse politie woensdag over het incident dat afgelopen vrijdag heeft plaatsgenomen.

Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht. Tegen de aanvaller is een gerechtelijk onderzoek ingesteld wegens het toebrengen van een lichamelijk letsel.

De ernst van de verwondingen van de 29-jarige man kunnen nog niet worden meegedeeld, zegt een politiewoordvoerder op woensdag.